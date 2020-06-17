قالت الدكتورة نهى ربيع، مديرة المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المركز التقني المختص لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وتحديدًا الصم والبكم، الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن المركز يمثل الوسيط ما بين ذوي احتياجات الإعاقات السمعية والتخاطب ومقدمي الخدمات، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للمركز تضمنت تقديم خدمات الطوارئ من؛ الإسعاف، والنجدة، والمطافئ.

وأشارت إلى إدخال خدمة الاستفسارات عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لمساعدة ذوي الاحتياجات في التواصل مع المستشفيات، قائلة إن المركز مبادرة رئاسية تم أطلقها في معرض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2019.

وأوضحت أن المركز يتلقى البلاغ من ذوي الاحتياجات الخاصة ويبلغها للجهة الأخرى، مضيفة أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمة التواصل مع المستشفيات لشرح الحالة للطبيب في المستشفى.