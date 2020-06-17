محكمة سويدية تدين شابا بقتل صديقته

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أدانت محكمة سويدية رجلا بالقتل، اليوم الأربعاء، بعد العثور على رأس صديقته /17 عاما/ في شقتهما في نوفمبر.

وتلقت السلطات بلاغا عن اختفاء ويلما اندرسون في 17 نوفمبر في أوديفالا بغرب السويد.

ووجه الإدعاء الاتهام إلى الرجل /23 عاما/ بقتل صديقته، بعد العثور على رأسها في حقيبة في شقتهما بعد أسبوع من اختفائها.

وقالت محكمة أوديفالا إن هناك "دليل مقنع" أن المدعي عليه مذنب بالقتل.

وذكرت المحكمة أن المدعي عليه سيخضع لاختبار من جانب الطب النفسي الشرعي وسوف يظل في عهدة الشرطة في تلك الفترة، ومن المتوقع أن يستغرق التقييم أربعة أسابيع، وتستأنف المحكمة جلسة الاستماع وتحدد العقوبة سواء كانت رعاية نفسية أو السجن.

ونفى المدعي عليه اتهام قطع رأس أندرسون ولكن عثر المحققون على آثار بصماته على الغلاف الذي وضع رأس الضحية به.

ولم يتم العثور على أشلاء أخرى من جثمان أندرسون.