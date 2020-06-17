طارق الهاشمي: مستعد لتسليم نفسي للقضاء العراقي

أكد نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي اليوم الأربعاء استعداده تسليم نفسه للقضاء العراقي على غرار قرار وزير المالية الأسبق رافع العيساوي.

وقال الهاشمي، الذي يقيم في العاصمة القطرية الدوحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) اليوم: "بالطبع على أتم الاستعداد" للقيام بخطوة مماثلة لخطوة العيساوي.

وأضاف أنه "من بين هؤلاء العرب السنة الذين تعرضوا للاستهداف" قائلا :" لقد برأني الأنتربول (الشرطة الدولية) عام 2013".

وتابع: "أجدد القول أني جاهز للمثول أمام القضاء العراقي في أي وقت من أجل تبرئة ساحتي من جميع التهم المنسوبة إلي ، وكل الذي أطلبه ضمانات بالتقاضي العادل ووفقا للدستور ، وهذا من حقوقي كمتهم".

ورحب الهاشمي بقرار العيساوي تسليم نفسه للقضاء العراقي ، والذي جرى يوم أمس الثلاثاء، ووصفه بـ"خبر طيب".

وأشار الى أن خطوة العيساوي تمثل فرصة طيبة للقضاء العراقي ليستعيد استقلاليته وعافيته بعد أن تعرض في الماضي إلى ضغوط وتدخلات عرقلت العدالة وحكم القانون، قائلا: "سأكون سعيدا للغاية عندما أرى سجل الحكومة العراقية طيبا في ملف حقوق الإنسان".

وأعرب الهاشمي عن الأمل أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام إحداث مراجعة شاملة لملفات العديد من السياسيين من العرب السنة في العراق والذين كانوا قد تعرضوا للاستهداف في فترة سابقة.