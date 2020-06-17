﻿روسيا تحث أمريكا على استخدام نفوذها لوقف إطلاق النار في ليبيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء إن موسكو سترحب باستخدام واشنطن نفوذها للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس السيسي، أعلن الأسبوع الماضي، في حضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على "وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".

ورحبت موسكو وواشنطن، بمبادرة الرئيس السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا.