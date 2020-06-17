مئوية فاروق الأول في عدد خاص من ذاكرة مصر

صدر عدد خاص من مجلة "ذاكرة مصر"، حول مئوية فاروق الأول آخر حكام الأسرة العلوية في مصر، يشمل عددا من المقالات التحليلية ترافقها العديد من الصور.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، أن العدد يشمل نشأة فاروق الأول وهواياته ونهايته في منفاه، والحياة السياسية، الأحزاب والبرلمان، ومؤامرات الإخوان، والتمهيد لثورة 23 يوليو، ومصادرة ممتلكات أسرة محمد علي، والقصور والاستراحات الملكية.

ويحفل العدد بمساهمات قيمة من اكاديميين ومثقفين بارزين في مقدمتهم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف العام على المجلة، والدكاترة لطيفة سالم وأحمد زكريا الشلق وجمال شقرة، وآخرون.

صدرت المجلة برئاسة تحرير الدكتور سامح فوزي، وسكرتارية تحرير إيمان الخطيب.