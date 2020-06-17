سلالم صناعية وأنابيب هوائية لإنقاذ أسماك السلمون المهاجرة نحو نهر فريزر الكندي

تسبب انهيار أرضي لأحد السدود الضخمة على نهر فريزر الكندي في اندفاع 75 ألف متر مكعب من المياه؛ ما يعيق أسماك السلمون من دخول النهر ووضع بيضها؛ الأمر الذي يزيد بشكل حاد من معدلات انقراضها.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تدخلت الحكومة الكندية لمساعدة السلمون على العبور في صيف 2019 بالطيران المروحي ولكن لم يبلغ النهر سوى 280 ألف سمكة مقارنة بملايين العابرين كل موسم لوضع البيض.

وأكد مسؤولون كنديون أنه بالرغم من فقس 4.8 مليون بيضة لسلمون السوكي الصيف الماضي إلا أن 99% منها نفقت قبل الذهاب للمحيط بينما نفق 89% من أفراخ سلمون الشينوك في طريقها للمحيط وذلك بسبب ركام السد المنهار.

وتقول فينيسيا مارتن الباحثة في مجال سمك السلمون بفانكوفر الكندية، إن تناقص أعداد السلمون المهدد بالانقراض سيكون لها تبعات سيئة على معظم البيئة الكندية إذ يشكل السلمون جزءا كبيرا من الحمية الغذائية للدببة والذئاب والحيتان وكذلك تشكل جثثها بعد موتها حين تضع بيضها سمادا غنيا للأشجار.

ولتدارك المشكلة عمدت السلطات الكندية لبناء سلم إسمنتي مزود بأنبوب هوائي ضخم لمساعدة السلمون على تجاوز الحاجز الصخري وصولا لمواطن وضع البيض.

ويقول غويل روبرت، مدير المشروع إن الفكرة تهدف لجذب الأسماك نحو السلم عن طريق الماء المتدفق منه لتنتقل عبره لـ6 أنابيب هوائية بطول 250 متر والتي ستعمل على تسيير السلمون بسرعة 19 مترا في الثانية حتى تبلغ مياه النهر.

ويذكر أن السلمون يبدأ حياته في النهر ومن ثم يهاجر نحو المحيط الهادئ ليعود بعد سنة لموطن ولادته ليضع البيض ويموت في الحال.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد سلمون الشينوك انخفضت بـ50% وأعداد السوكي انخفضت بـ75%.