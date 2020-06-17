ذهبت فانيسا أوبراين، بجرأة إلى حيث لم تذهب أي امرأة من قبل؛ إلى أعلى وأدنى نقاط على هذا الكوكب، فبعد سنوات من وصولها إلى قمة إيفرست في 14 مايو 2012، أكملت المستكشفة البريطانية الأمريكية غطسها في الجزء السفلي لأعمق نقطة على الكوكب، وهي في المحيط الهادي، بعمق قياسي يبلغ 10925 مترًا.

أمضت أوبراين 11 ساعة في غواصة صغيرة وهي تسافر في المياه العميقة والمظلمة والباردة لرؤية "تشالنجر ديب" وهي أدنى نقظة في العالم، والتي تقارنه بجبل إفريست، الذي يبلغ ارتفاعه 8،848 مترًا فوق مستوى سطح البحر وفقا لما نقل موقع مترو البريطاني.

وتقول أوبراين: "هنا نجد تشالنجر ديب على عمق أكثر من ارتفاع إفريست بــ 2080 مترًا، حيث أنه إذا تم وضع مقارنة بين إفريست وتشالنجر ديب، فستظل على بعد أكثر من ميل تحت الماء".

وتم بناء الغواصة المكونة من شخصين، والتي تعادل حجم سيارة دفع رباعي صغيرة تقريبًا، بواسطة شركة الغواصات "تريتون" والتي تتخذ من فلوريدا مقراً لها.

تم طلاء المركبة بالتيتانيوم من الدرجة الخامسة المقاوم للصدمات، والذي خضع لاختبار الضغط الشديد في مركز أبحاث "كريلوف" (معهد روسي للبحث والتطوير في مجال بناء السفن)، قبل أن يضرب البحار في عام 2018.

ومنذ ذلك الحين وصلت أوبراين إلى أعمق النقاط في جميع المحيطات الخمسة، رفقة صديقها المستكشف تحت الماء "فيكتور فيسكوفو" قائدة الغواصة، وكما هو الحال مع أي من رحلاتها لتسلق الجبال، تأكدت أوبراين من أنها مزينة بالعتاد الصحيح.

وقبل الرحلة تم إخبارها باستمرار برودة الطقس في أعماق المحيط، حيث تصل درجات الحرارة إلى الصفر درجة مئوية، لكن المغامر يلاحظ أنه "ليس كتسلق الجبال في البرودة" داخل الغاطسة المتطورة.

وقالت أوبراين لموقع ميترو البريطاني: "أربع ساعات إلى أسفل وتجد نفسك في عالم تحت الماء يحتوي على مخلوقات رائعة في ما يسمى بمنطقة الهضاب، أعمق مناطق المحيط، وبما أن عملنا هو رسم خريطة للمنطقة، فقد اكتشفت بعض المسارات وعلامات الحياة، ولكن ليس مثل الشعاب المرجانية أو حيث يوجد التمثيل الضوئي".

وشابهت أوبراين رحلتها في أعماق البحار "مثل يوم القمة على الجبل"، حيث كان لدى أوبراين "جهاز بول وزجاجة تبول" في متناول اليد حيث تتحدث على أنه لا يوجد مرحاض على الغواصة، وبالنظر إلى أنها وفيكتور كلاهما متسلقان، فليس هناك مشكلة أو محرج في استخدام أجهزة التبول هذه.

واكتشفت أوبراين أنه أثناء إجراء البحث قبل رحلة الغطس، أدركت كيف أن "المحيطات هي المستضعف في عالم المناخ"، وتضيف "نحن نعرف أكثر عن سطح القمر والمريخ أكثر مما نعرفه عن قاع المحيط لدينا".

وأضافت: "أجد هذا مخيبا للآمال، ليس فقط بسبب نسبة سطح المحيط، ولكننا نحتاج إلى الماء من أجل البقاء، وأود حقًا أن تتحول أولوياتنا حول المحيطات وتغير المناخ ولكن هذا سيستغرق وقتًا طويلا".