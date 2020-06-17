قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إنه دخل في مرحلة التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، واصفًا إصابته بالفيروس بأنه «أمر صعب للغاية»، بحسب تعبيره.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أمن وأمان»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأربعاء، بالشكر لجميع المحيطين به من أهله والقيادة السياسية ودعوات الشعب حتى يتماثل الشفاء، معقبًا: «الدعوات وصلتني وأنا على جهاز التنفس».

ونصح المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة والسكان، والاهتمام بحماية النفس والأسرة، قائلًا إن وعي المواطنين هو السبيل للقضاء على الفيروس.

وأعلن النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، الجمعة الماضية، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وخروجه من مستشفى العزل.