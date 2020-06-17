 الخطيب يتابع سير العمل في إدارة الاشتراكات بالأهلي - بوابة الشروق
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الخطيب يتابع سير العمل في إدارة الاشتراكات بالأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:39 م

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي،على القيام بجولة تفقدية في مقر النادي بالجزيرة، ظهر اليوم، والاطمئنان على سير العمل في إدارة الاشتراكات، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وخالد مرسي مدير المقر، وعماد حلمي المدير المالي.
واطمأن الخطيب على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصًا على سلامة الأعضاء أثناء عملية تجديد الاشتراكات.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد وافق على تجديد اشتراكات العضوية عبر تطبيق الأهلي، مع توصيل البطاقات الجديدة إلى منازل الأعضاء، ابتداءً من يوليو المقبل، وذلك ضمن الخطوات التي اتخذتها إدارة النادي للحفاظ على سلامة الجميع، في إطار التصدي لفيروس «كورونا المستجد»، وتماشيا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية.


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