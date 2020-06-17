قرغيزستان تعين رئيس وزراء جديد عقب استقالة سلفه وسط فضيحة فساد

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عين برلمان قرغيزستان كوباتبيك بورونوف رئيسا للوزراء في قرار صدر، اليوم الأربعاء، عقب استقالة سلفه أوائل الأسبوع الجاري بعد فضيحة فساد.

كان بورونوف، شغل منصب النائب لسلفه محمد كاليم أبيلجازييف، الذي أعلن استقالته يوم الاثنين بينما نفى تورطه في برنامج فساد يتعلق بمخصصات الدولة للترددات الإذاعية.

وتتطلع قرغيزستان وهي جمهورية سوفيتية سابقا بوسط آسيا، أن يساعد رئيس الوزراء الجديد في تحسين الاقتصاد الوطني الذي يعاني في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال بورونوف في كلمة إن أولوية حكومته سوف يكون احتواء تراجع العام الجاري في إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 3ر5 بالمئة.

وأضاف بورونوف: "نظرا لجائحة فيروس كورونا، تراجعت الأنشطة الاقتصادية جراء التعليق المؤقت لأنشطة قطاعات عدة بالاقتصاد"، بحسب نص البيان الرسمي.

وأوضح: "أريد أن أقول مباشرة أن هدفي هو استعادة اقتصاد البلاد ومنع تراجع في إجمالي الناتج المحلي لأقل من 3ر5 بالمئة المتوقعة بحلول نهاية العام".