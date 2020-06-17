 بالفيديو.. كرة نارية زرقاء غامضة تخترق سماء غرب أستراليا وتحير علماء الفلك - بوابة الشروق
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بالفيديو.. كرة نارية زرقاء غامضة تخترق سماء غرب أستراليا وتحير علماء الفلك

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:36 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر سلسلة من الأضواء الزرقاء ظهرت عبر سماء الليل، بداية هذا الأسبوع، والتي فاجئت سكان غرب أستراليا وأربكت مجتمع الفلك.

وشوهدت كرة النار الزرقاء في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي في 15 يونيو، وفقا لـ ABC News Pilbara. وقال غلين ناغلي، مدير التعليم والتواصل في محطة تتبع CSIRO-NASA في كانبيرا، لوكالة الأنباء: «لقد كانت بالفعل ملاحظة رائعة»، مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ عن مشاهد مماثلة عبر منطقة بيلبارا النائية وكذلك في الإقليم الشمالي للبلاد وجنوب أستراليا.

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