عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر سلسلة من الأضواء الزرقاء ظهرت عبر سماء الليل، بداية هذا الأسبوع، والتي فاجئت سكان غرب أستراليا وأربكت مجتمع الفلك.

وشوهدت كرة النار الزرقاء في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي في 15 يونيو، وفقا لـ ABC News Pilbara. وقال غلين ناغلي، مدير التعليم والتواصل في محطة تتبع CSIRO-NASA في كانبيرا، لوكالة الأنباء: «لقد كانت بالفعل ملاحظة رائعة»، مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ عن مشاهد مماثلة عبر منطقة بيلبارا النائية وكذلك في الإقليم الشمالي للبلاد وجنوب أستراليا.