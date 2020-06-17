أرامكو السعودية تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 70% في سابك

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اليوم الأربعاء إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة.

وقالت أرامكو، في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" اليوم، إنها أكملت بتاريخ 16 يونيو 2020 صفقة الاستحواذ بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة.

وأشارت الشركة إلى أن سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك بلغ 125ر259 مليار ريال سعودي (1ر69 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 39ر123 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أنها قامت وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة).

وأشارت إلى أنها وافقت على تقديم دفعة مسبقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021.

وأكدت أنها تلتزم في منهجيتها العامة لتمويل صفقة سابك باستراتيجية التمويل العامة المتبعة في أرامكو السعودية، والتي ترتكز على الحصافة والمرونة المالية، مع المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني المتميز.

وأشارت إلى أنها مولت الصفقة من خلال إصدار أوامر دفع لصالح صندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة.

وأضافت أنها ستوحد النتائج المالية لسابك بالكامل، ووفقًا للسياسات المحاسبية المعتمدة لدى أرامكو السعودية.

وأوضحت أن الاستحواذ على حصة ملكية في سابك سيحول أرامكو السعودية إلى واحدة من كبريات الشركات العالمية في قطاع البتروكيميائيات، وتحقيق التكامل بين قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة مع سابك.