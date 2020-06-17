 إسبانيا تقيم مراسم تأبين لضحايا فيروس كورونا الشهر المقبل - بوابة الشروق
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إسبانيا تقيم مراسم تأبين لضحايا فيروس كورونا الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:23 م

قالت إسبانيا، اليوم الأربعاء، إنها سوف تقيم مراسم تأبين لأكثر من 27 ألف شخص توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وسوف تتم المراسم تحت إشراف الملك فيليب السادس، كما سيحضرها عدد من الساسة الأسبان البارزين والمسؤولين الأوروبيين.

وستجرى المراسم في مدريد في 16 يوليو المقبل. 

ويُذكر أن إسبانيا كانت ضمن الدول الأوروبية الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، حيث سجلت في بعض الأحيان 1000 وفاة في اليوم.

وقد تراجعت حالات الإصابة بالفيروس بصورة كبيرة، وبدأت إسبانيا في فتح أبوابها أمام الزائرين الأجانب. 

كما سوف تقوم المراسم المقررة الشهر المقبل بتكريم العاملين في مجال الصحة، الذين حاربوا الفيروس طوال أشهر.


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