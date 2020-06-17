«التموين»: أصدرنا أكثر من 30 ألف بطاقة تموينية إلكترونيا

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وقعت بروتوكولًا مع وزارة التضامن الاجتماعي للتعاون الوثيق فيما يتعلق ببرنامج تكافل الكرامة، لعمل بطاقات تموينية للمستفيدين من البرنامج.

وأضاف «مدكور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن التعاون مع وزارة التضامن أسفر عن عمل 50 ألف بطاقة تموينية للمستحقين، منوهًا بأن الوزير وجه بإيقاف جميع الخدمات التي تقدم في مكاتب التموين عدا خدمة بدل فاقد وتالف.

وأشار إلى أن الوزارة تعاونت مع مركز المعلومات ووزارة الإنتاج الحربي لاستغلال موقع إدارة دعم مصر في إطلاق الخدمة آليًا أو من خلال الموقع والبوابة، ذاكرًا أن الوزارة أصدرت أكثر من 30 ألف بطاقة تموينية من خلال هذا الموقع.

وأوضح أن من أخرج بدل فاقد يمكنه الذهاب بنفسه لتسلمه من أي مكتب تموين، على أن يكون له شباك مخصص يتسلمه منه بالرقم القومي وصورة البطاقة، ليتأكد منها الموظف حتى يحصل المستفيد على الخدمة.

ولفت إلى أن الوزير وجه بسرعة ميكنة جميع الأعمال والخدمات التي تقدم لمصلحة المواطن في منظومة التموين، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، لتصبح من خلال موقع إدارة دعم مصر

وكشف أن المواطن يمكنه تحويل مكان الصرف من محافظة لأخرى ومن مدينة لأخرى من خلال هذه الخدمة، وكذا استخراج بطاقة، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم خدمات إضافية ابتداءً من يوليو المقبل.