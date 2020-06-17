وزير الري السوداني: حسم النقاط القانونية العالقة حول سد النهضة يحتاج قرار سياسي أولا وأخيرا

لم يتحدد سقف زمني لمشاورات رؤساء الوزراء

قال الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، إنه بالنظر إلى تأخر المفاوضات في التوصل إلى اتفاق جاء مقترح الخرطوم باللجوء إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث لتوفير الإدارة السياسية للتوافق حول النقاط القانونية العالقة.

وأوضح أن الأصعب في المفاوضات هي النقاط الفنية، وأن النقاط القانونية تحتاج قرار سياسي أولا وأخيرا.

وأشار عباس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بحضور الوفد السوداني في المفاوضات، إلى أنه لم يتحدد سقف زمني لرؤساء الوزراء لكن نأمل أن يتم الاتصال بأسرع ما يمكن للعودة للتفاوض الثلاثي لإتمام المفاوضات.

وقال عباس إن سد النهضة ليس له علاقة باتفاقية 1959، التي هي بين السودان ومصر فقط ولا تعترف بها إثيوبيا، ولذا لم يتم إقحامها في المسودة.

وأضاف وزير الري السوداني أن سد النهضة هو لتوليد الكهرباء وليس لاستهلاك المياه، واستدرك: "يتم الاستهلاك فقط بالتبخر الذي يقدر بحوالي 2 مليار متر مكعب في السنة".

ومن جانبه، قال الدكتور صالح حمد، رئيس الجهاز الفني بوزارة الري السودانية، إن هذه المفاوضات لم تتطرق على الإطلاق إلى حصص المياه، مضيفًا: "هذا يعني أن حقوق السودان في مياه النيل ظلت وستظل كما هي".

وتابع: "هناك محاولات لإقحام بعض المواد ذات صلة بالتقاسم لكنها مرفوضة تماما، وإقحام الحصص في هذه الاتفاقيات سيعقد المشهد بصورة كبيرة جدا".