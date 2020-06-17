مقتل جورج فلويد يعيد للنساء السود حقوقهن فى محال المكياج بأمريكا

أعاد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية للنساء الأمريكيات من أصل إفريقى حقوقهن فى المعاملة الجيدة بمحلات مستحضرات التجميل مثل البيض.

وبعد أيام من الاحتجاجات المطالبة بحقوق أصحاب البشرة السمراء فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا، أعلنت بعض سلاسل صيدليات ومتاجر بيع مستحضرات التجميل تحقيق العدالة بين المرأة البيضاء والسوداء خلال الشراء، بعد أن كانت السيدات السود يعاملن بطريقة مليئة بالعنصرية والتمييز، ومنعهن من لمس أرفف الشامبو وباقى مستحضرات التجميل ويجبرن على الاختيار من خزائن لها مفاتيح لعدم ثقة أصحاب المحلات بهن.

ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن النساء السود عادة كن لا يستطعن لمس أى منتج من منتجات الشعر أو البشرة وغيرها من المنتجات لرفض أصحاب المحلات ذلك، ولكن بعد أيام من نشر امرأة سوداء تدعى مونبيلا من سكان الولايات المتحدة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى توضح فيه طريقة وضع المحلات لمنتجات البيض فى الأرفف المفتوحة والسود فى خزائن بأبواب زجاجية، والتأكيد على أنها الرسالة المبعوثة للسود من ذلك هى أنهم لا يصح الثقة بهم، أعلنت سلسلة متاجر «وول مارت» للتجميل المساواة بين الجميع لأن الواقعة مصورة لديهم داخل أحد متاجرهم.

وما أعلنه المتجر، لم يوقف انتشار فيديو المرأة التى قالت فيه إنها شعرت كثيرا بالخزى والعار عندما وقفت وانتظرت فتح خزانة مستحضرات التجميل لها والجميع ينظر إليها على أنها سيدة مجرمة يخافون من أن تسرق شيئا منهم، وهذا ما جعل المتجر يعلن فى بيان رسمى أن ما يحدث لن يحدث مرة أخرى لديهم ولكن وضع مستحضرات التجميل فى خزائن للسود أمر يفعله عدد من المتاجر بالولايات المتحدة.

وأكدوا أن القضية حساسة لديهم ويتفهمون قلق زوار المتجر ولهذا قرروا إنهاء عملية تخزين منتجات الشعر والبشرة للسود، موضحين أن الخزائن أمر متبع فى 12 فرعا فقط من متاجرهم من أصل 4700 فرع فى أنحاء البلاد خوفا من السرقة وسوف يتم معالجة الأمر بجميع الأماكن على الفور.

وحسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت»، فإن «وول مارت» لم يكن العلامة الوحيدة التى أعلنت إنهاء التقليد التمييزى بين البيض والسود، حيث أعلنت أيضا سلاسل صيدليات «سى فى أس هيلث» و«الجرينز» وعدد من المحلات التجارية الكبرى التى تحتوى على قسم تجميلى إنهاء هذه العنصرية وتطبيق المساواة بين جميع النساء.