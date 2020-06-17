إقليم أومبريا الإيطالي يواجه انتقادات بعد تغييره قوانين أقراص الإجهاض

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قرر إقليم أومبريا بوسط إيطاليا، إلزام النساء بقضاء ثلاث ليال في المستشفى للحصول على أقراص الإجهاض، في خطوة انتقدتها منظمات نسوية وغيرها.

ويعني القرار الذي أصدرته الإدارة اليمينية المنتخبة مؤخرا قبل أيام قليلة، أنه لم يعد بإمكان النساء الخضوع لهذا الإجراء في مستشفى نهاري.

ونددت منظمة "نون أونا دي مينو" النسوية بالقرار ووصفته بأنه اعتداء على حقوق المرأة. وكتبت عبر موقع فيسبوك: "الدافع الوحيد وراء هذا القانون هو رغبة جبهة مناهضة الاختيار تقييد حرية الاختيار"، ويقصد بالاختيار، اختيار الاحتفاظ بالجنين من عدمه.

كما جاءت الانتقادات من الحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط واتحاد نقابات عمال إيطاليا ونائبة وزير الصحة ساندرا زامبا التي وصفت قرار أومبريا بأنه "مفاجئ".

ونفت دوناتيلا تيسي رئيسة إقليم أومبريا أي نية "لجعل الأمر أكثر صعوبة أو وضع عقبات" أمام النساء، وقالت إن القواعد الجديدة من شأنها أن تجعل عمليات الإجهاض أكثر أمانا.