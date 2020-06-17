 وزير الري السوداني: تم الاتفاق حول 95% من الأمور الفنية لسد النهضة - بوابة الشروق
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وزير الري السوداني: تم الاتفاق حول 95% من الأمور الفنية لسد النهضة


نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 8:18 م

قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، إن الاجتماعات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، سارت بشكل جيد؛ وشملت الاتفاق على 95% من الأمور الفنية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم الأربعاء، أن المتبقي من الخلافات يمكن الاتفاق بشأنها، مشيرًا إلى الاتفاق بشأن الأمور الفنية وتشغيل السد وفترة ملء الخزان، مع مراعاة السنوات التي بها جفاف.

وتابع: «أي اتفاقية بها جزء فني وقانوني، والجوانب القانونية باختصار تتعلق بمدى إلزامية الاتفاق بعد التوقيع».

وأوضح أن الدول الثلاث تطرقوا إلى آلية فض المنازعات، مؤكدا أن تشغيل سد النهضة يعود لإثيوبيا، لكن سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاثة لمتابعة الأمور الفنية تحت إشراف وزراء الري ورؤساء الدول.

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