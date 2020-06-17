نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على موقع "يوتيوب" بشأن مقطع فيديو لسيدة تتضرر فيه من أحد ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بدعوى توجهه لمنزلها ليلاً.

وأوضح المصدر أنه تبين تقدم المذكورة ببلاغ تضررت فيها من جارها "سمسار" لخلافات الجيرة وقيام الأخير بالتعدى على نجلها 15 عاما بالضرب دون إصابات بسبب تلك الخلافات.

وأشار المصدر إلى أن الفيديو تم تصويره أثناء توجه قوة من وحدة مباحث القسم لمنزل السمسار المُجاور لمنزلها لضبطه فى واقعة التعدى على نجلها، حيث قامت المذكورة بتصوير الفيديو اعتقادا منها على غير الحقيقة بتوجههم لمنزلها.

كما تبين قيام العديد من الأشخاص، وجيران السيدة المشار إليها بتحرير محاضر ضدها لخلافات الجيرة ولقيامها بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج.