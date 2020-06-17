توتال: ارتفاع الطلب الأوروبي على الطاقة بأسرع من المتوقع

ذكر الرئيس التنفذي لشركة النفط الفرنسية "توتال"، باتريك بويان في مناقشة المائدة المستديرة أن استهلاك الطاقة في أوروبا "يرتفع بسرعة كبيرة، متجاوزا التوقعات، بعد تخفيف الإغلاقات في مختلف أنحاء القارة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن بويان قوله في المناقشة التي استضافتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن "عرض الطاقة انخفض بواقع 20%، ونعود الآن تقريبا إلى المستويات الطبيعية للسوق".

وأضاف أن "الأعمال الخاصة بالوقود لشركة توتال لم تعد بعد إلى مستواها الطبيعي، على الرغم من عودة الطلب بسرعة كبيرة".