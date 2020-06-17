مسئول سوداني: يجب إيجاد آلية ملزمة لحل مشاكل سد النهضة حتى لا يتحول إلى «خميرة عكننة»

قال هشام عبدالله، عضو الوفد القانوني السوداني في مفاوضات سد النهضة، إن النقاط العالقة التي تمنع التوصل لاتفاق شامل تكمن في المسائل القانونية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الري السوداني مساء اليوم: "حققنا تقدما في الأمور الفنية وتوصلنا فيها لاتفاق مثل تبادل البيانات واستكمال الدراسات البيئية والاجتماعية، لكن لكي نحمي هذا المكتسبات الاتفاق على إطار قانوني وإلا أصبحت مجرد وعود".
وذكر أنه تم الاتفاق في جولات التفاوض بين يناير وفبراير على إلزامية الاتفاقية، وفي هذه الجولة تراجعت إثيوبيا واقترحت ان تكون استرشادية يمكن تعديلها وربما إلغاءها وهو موقف خطر يهدد هذه القضايا.
وأكد أن السودان يرى أن رؤساء الدول إذا لم يتفقوا على حل، فيجب أن تكون هناك وسيلة ملزمة للجميع، حتى لا تتحول الخلافات إلى خميرة عكننة" وأن يصبح السد محل خلاف دائم.