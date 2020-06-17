مسئول سوداني: يجب إيجاد آلية ملزمة لحل مشاكل سد النهضة حتى لا يتحول إلى «خميرة عكننة»

قال هشام عبدالله، عضو الوفد القانوني السوداني في مفاوضات سد النهضة، إن النقاط العالقة التي تمنع التوصل لاتفاق شامل تكمن في المسائل القانونية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الري السوداني مساء اليوم: "حققنا تقدما في الأمور الفنية وتوصلنا فيها لاتفاق مثل تبادل البيانات واستكمال الدراسات البيئية والاجتماعية، لكن لكي نحمي هذا المكتسبات الاتفاق على إطار قانوني وإلا أصبحت مجرد وعود".

وذكر أنه تم الاتفاق في جولات التفاوض بين يناير وفبراير على إلزامية الاتفاقية، وفي هذه الجولة تراجعت إثيوبيا واقترحت ان تكون استرشادية يمكن تعديلها وربما إلغاءها وهو موقف خطر يهدد هذه القضايا.

وأكد أن السودان يرى أن رؤساء الدول إذا لم يتفقوا على حل، فيجب أن تكون هناك وسيلة ملزمة للجميع، حتى لا تتحول الخلافات إلى خميرة عكننة" وأن يصبح السد محل خلاف دائم.