 أمريكا تسلم أوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات لدعمها ضد روسيا - بوابة الشروق
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أمريكا تسلم أوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات لدعمها ضد روسيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:11 م

أعلنت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسلم شحنة من المعدات العسكرية بقيمة 60 مليون دولار إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات، لدعمها ضد ما وصفته بـ"العدوان الروسي".

وقالت السفارة في بيان إن الشحنة التي وصلت إلى أوكرانيا أمس الثلاثاء وتتضمن صواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخيرة وأجهزة لاسلكي هي جزء من "المساعدة الأمنية وجهود التعاون".

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تقف بقوة مع أوكرانيا في دعم سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي".

ويحارب الجيش الأوكراني الجماعات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، منذ أكثر من ست سنوات.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 13 ألف شخص في النزاع.

واندلع الصراع بعد أن أطاحت كييف برئيسها الموالي لروسيا في أوائل عام 2014، في تحول سياسي نحو الغرب.

ونفت روسيا، التي مثلت الانفصاليين الأوكرانيين في محادثات السلام الدولية، مرارا مزاعم التورط المباشر في الصراع.

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