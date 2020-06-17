تُوج نابولي بلقب كأس إيطاليا بعد فوزه على إيطاليا بركلات الترجيح 2/4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبيكو في مدينة روما.

وحاول كلا الفريقين في تسجيل الأهداف خلال الفرص القليلة طوال المباراة، ولكن لم ينجحوا في ذلك ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي نجح فيها أبناء جينارو جاتوزو في الفوز على أبناء ماوريسيو ساري وتحقيق أول لقب لجاتوزو مع الفريق منذ توليه الإدارة الفنية خلفا لكارلو أنشيلوتي، والسادسة في تاريخ النادي.

ونجح المخضرم جانلويجي بوفون حارس مرمى البيانكونيري في التصدى لهجمات نابولي الخطيرة خاصة في الدقيقة 93 من المباراة بعد أن ضرب إنسيني الكرة بالرأس تصدى لها بوفون وتعامل مع الكرة بشكل جيد ليحافظ على نظافة شباكة حتى نهاية المباراة.

وكان نابولي قد تأهل للمباراة النهائية بعد أن تغلب على الإنتر بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين بالدور نصف النهائي، فيما وصل اليوفي للدور ذاته إثر تعادله مع ميلان بهدف لكل منهما في مجموع المباراتين مستغلا قاعدة إحراز الهدف خارج الديار.