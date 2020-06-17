قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات مجلس النواب، إن الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، والجريمة الإلكترونية ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تتلقى ما بين 120 إلى 150 بلاغًا يوميًا.

وأضاف «بدوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الثلاثاء، أن معظم البلاغات تتعلق بالتشكيلات العصابية الإلكترونية التي تصمم تطبيقات، لسرقة البيانات والتجسس والابتزاز.

وأوضح أن معظم البلاغات تتمثل في تركيب الصور للفتيات من خلال الابتزاز الذي تمارسه هذه التشكيلات، مؤكدًا أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من أوائل القوانين التي يهتم بها المجلس.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات مجلس النواب، إلى أن مكافحة الجريمة الإلكترونية تتم بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قائلًا إن الجهاز القومي حقق نجاحات منقطعة النظير خلال الفترة الماضية.