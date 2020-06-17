المكسيك تسعى لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2024

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تسعى المكسيك لزيادة انتاج الطاقة المتجددة بنسبة 50٪ على مدى فترة السنوات الست من عهد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو)، دون تقديم تفاصيل حول كيفية القيام بذلك، وفقًا للخطة الوطنية لوزارة الطاقة للفترة من 2020 إلى 2024.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المكسيك قامت بزيادة انتاجها من الطاقة المتجددة بنسبة 33٪ العام الماضي لتصل إلى 26973 ميجاوات.

وبموجب الخطة "فقد يتم دراسة زيادة هذه القدرة بنسبة 50٪ على الأقل مقارنة بخط الأساس الخاص بالبلاد، والذي يمثل 20245 ميجاوات من الطاقة المتجددة في 2018.

وتنص الخطة على أن جميع هيئات الطاقة بما في ذلك الجهات التنظيمية ستركز على إحياء شركتي الطاقة الحكوميتين بيميكس و"سي إف إي".