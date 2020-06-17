أعلن المهرجان الدولي للتصوير بالشارقة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الخامسة، عن فتح باب التسجيل لمنحة تيموثي آلن للتصوير الفوتوجرافي، التي تستهدف المصورين المتخصصين في "تصوير الرحلات" و"التصوير الوثائقي"، وذلك في موعد أقصاه 23 سبتمبر 2020.

وتختار المنحة 5 فائزين ممن سجلوا وقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية، صورة أو مجموعة من الصور تعبر عن قصة واحدة أو أكثر، ويمكنهم أيضاً تقديم مجموعة من الصور الفردية، وسيختار آلن الفائزين استناداً إلى البراعة والأصالة والتميز في الصور والقصص التي تعبر عنها.

وتنظم المنحة للفائزين الخمسة ورش عمل مكثفة حول تقنيات "تصوير المواقع" لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى تكليفهم بعدد من المهام، كما سيتم تقييم مختارات من أعمالهم، وتخصيص مدرب لكل منهم، بالإضافة إلى المشاركة في دورة تدريبية في التصوير الميداني، إلى جانب عرض أعمالهم وقصصهم مباشرةً أمام الجمهور في القاعة الرئيسية للمهرجان الدولي للتصوير.

وسيحظى الفائزون بفرصة لمقابلة أشهر المصورين والخبراء في مجال التصوير، وفرصة تقييم أعمالهم من قبل مدير تصوير فوتوغرافي أو محرر صور رائد.