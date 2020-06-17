ميركل: الولايات وافقت على حزمة تحفيز الاقتصاد

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على حزمة تحفيز الاقتصاد الألماني في فترة ما بعد أزمة كورونا التي أعدتها أحزاب الائتلاف الحاكم في برلين.



وفي أعقاب مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل اليوم الأربعاء، إن الولايات وافقت على التدابير المشتركة مشيرة إلى أنها متفائلة لهذا السبب حيال الجلسة المقبلة في مجلس الولايات.



كانت أحزاب المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري والاشتراكي الديمقراطي قد اتفقت على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لدعم الاقتصاد الألماني في مواجهة تداعيات كورونا.



وتهدف الحزمة أيضا إلى تحفيز المزاج الاستهلاكي عند المواطنين ليسهم هذا في تعافي الاقتصاد خلال الشهور المقبلة.



وتتضمن الحزمة تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة شهور وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار المشتريات في محال السوبر ماركت ومحال بيع الأثاث والسيارات، كما تتضمن الحزمة صرف منحة بقيمة 300 يورو للعائلات عن كل طفل وتعويض النقص في الإيرادات الضريبية لدى البلديات والذي تسببت فيه أزمة كورونا، وستتحمل الحكومة الاتحادية والولايات تعويض هذا النقص مناصفة.



كما يمكن للشركات التي سجلت تراجعات كبيرة في إيراداتها، أن تحصل خلال أشهر الصيف على مساعدات على المدى القصير.