ميركل تشيد بعمل مكاتب الصحة في بلادها في أزمة كورونا

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعمل مكاتب الصحة في بلادها في ظل أزمة كورونا.

وفي أعقاب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل اليوم الأربعاء :" أعتقد أن لدينا في الوقت الراهن مكاتب صحة تعمل بشكل ممتاز تتدخل بقوة عندما يظهر شيء في مكان ما"، وطالبت ميركل باستمرار الأمر على هذا النحو.

وأعربت ميركل عن " امتنانها الشديد لبذل الكثير من الجهد للحد من الانتشار محليا، مشيرة إلى إن إرسال مئات العائلات إلى الحجر من يوم إلى آخر هو "عمل شاق" كان يتعين القيام به. وذكرت ميركل أن من المنتظر عقد قمة في أغسطس المقبل لتعزيز الخدمة الصحية العامة بحضور ممثلين لبلديات.

وأضافت ميركل أنها "راضية تماما بحق" عن وجود عدد ثابت من الإصابات " ونحن بعيدون تماما عن النمو الأسوأ"، ونوهت إلى أنه تم إجراء الكثير من الاختبارات ومن الممكن إجراء المزيد " ونحن نتابع تطور العدوى باهتمام بالغ" وقالت إن الهدف هو إبقاء تطور العدوى تحت السيطرة.

في الوقت نفسه، أشارت ميركل إلى أنه ستكون هناك مرة أخرى رحلات عطلات محتملة وسيصاحبها " حركات في مختلف الاتجاهات"، محذرة من إمكانية انتشار الفيروس مرة أخرى بطريقة مختلفة، وقالت إنه لهذا السبب فإن من المهم التواصل بين المكاتب الصحية في بافاريا على سبيل المثال مع المكاتب الموجودة في المناطق الساحلية.