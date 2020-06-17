شركة كهرباء أمريكية تقر بمسؤوليتها عن وفاة 84 شخصا في حريق كاليفورنيا عام 2018

أقرت شبكة "ذا باسيفيك جاز آند إلكتريك" الأمريكية بمسؤوليتها عن وفاة 84 شخصا في بلدة بارادايس بكاليفورنيا، بعد أن تسببت شبكة الكهرباء الفاشلة التابعة لها في حريق عام 2018 استشرى في البلدة الواقعة في شمالي كاليفورنيا.

ونيابة عن الشركة، أقر رئيسها التنفيذي ، بيل جونسون، بالذنب في 84 تهمة بالقتل الخطأ خلال إجراءات محكمة بثت مباشرة في مقاطعة بوت.

وقال جونسون في المحكمة:"معداتنا تسببت في اندلاع الحريق .. أتمنى لو كانت هناك طريقة ما لتصحيح ما حدث ، أو لإزالة الأثر ، والألم الذي عانى منه هؤلاء الناس. لكنني أعلم أنه لا يمكن فعل ذلك".

وكان الحريق الذي انتشر بشكل سريع، هو الأكثر فتكا وتدميرا في كاليفورنيا ، وتسبب في أضرار مادية بمليارات الدولارات، ودمر البلدة تقريبا.

وبموجب الإقرار بالذنب، ستدفع الشركة غرامات تصل إلى 4 ملايين دولار.

كما سيحصل ضحايا الحريق، المعروف باسم "كامب فاير" على 5ر13 مليار دولار من الشركة بموجب تسوية تم الإعلان عنها سابقا.