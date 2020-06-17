أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت تجارب عقار هيدروكسي كلوروكوين للمرة الثانية، بعد أن ثارت حوله آمال بأنه يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت رئيسة مجموعة الأبحاث والتطوير في منظمة الصحة العالمية، آنا ماريا هيناو ريستريبو - حسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية- إن القرار تم اتخاذه على أساس بيانات تم تجميعها من تجارب واسعة وعشوائية للدواء في بريطانيا، بجانب بيانات أُتيحت للمنظمة عبر برامجها التجريبية الخاصة.

وأوضحت ريتسريبو، أن قرار إزالة هيدروكسي كلوروكوين من برنامج تجارب منظمة الصحة العالمية جاء بعد عدة أحداث، أولها مراجع الدلائل التي تشير إلى عدم وجود أي تأثير مفيد واضح للدواء في علاج كوفيد-19، إضافة إلى نتائج جاءت من بريطانيا الأسبوع الماضي بأنه لا يوجد تأثير واضح على معدل الوفيات أو مشاكل التنفس للمرضى أثناء احتجازهم بالمستشفيات.

وذكرت المجلة، أن تلك هي ثاني مرة توقف فيها منظمة الصحة العالمية تجارب نفس الدواء، حيث أوقفتها في المرة الأولى بناء على دراسة وجدت أن هناك خطرا متزايدا للإصابة بمشاكل في القلب تصل إلى حد الوفاة لدى مرضى فيروس كورونا المستجد الذين استخدموا هيدروكسي كلوروكوين، لكن المنظمة استأنفت التجارب على الدواء مرة أخرى بعد أن أجرت مراجعة للتأكد من سلامة استخدامه.

وأشارت المجلة، إلى أن الحماسة التي اشتعلت في أوروبا حول مساهمة هيدروكسي كلوروكوين في علاج حالات كوفيد-19، نبعت من فرنسا بناء على تجارب صغيرة وغير عشوائية أجراها أحد الأطباء وكان لها نتائج واعدة، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أعلن عن دعمه للدواء، وقال إنه يتناوله للوقاية من فيروس كورونا.