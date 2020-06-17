 وزير المالية للنواب: لولا دعم البرلمان ما حققت الحكومة إنجازاتها - بوابة الشروق
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وزير المالية للنواب: لولا دعم البرلمان ما حققت الحكومة إنجازاتها

إسماعيل الأشول وأحمد عويس
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 6:31 م

قال وزير المالية محمد معيط إن الاقتصاد المصرى اكتسب ثقة العالم والمؤسسات الدولية.

وأضاف في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء خلال مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2020- 2021: الدولة تعمل على تحقيق نمو شامل للمواطنين كافة.

وأشاد معيط بجهود لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة وفق منهج علمي.

وقال معيط إنه "لولا دعم المجلس الموقرما استطاعت الحكومة أن تنجز ما أنجزته خلال هذه الفترة"، مشيدا كذلك بشجاعة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي راهن على وعى الشعب عندما أصر على تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرض وزير المالية نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ارتفاع متوسط معدل النمو من 2% خلال الفترة من 2011/2014 إلى 5.6% العام الماضي.

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