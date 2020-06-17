"هذا مخصص لجميع للأطباء والممرضات وكل العاملين في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا، الذين ضحوا بحياتهم من أجل رعاية أولئك الذين تأثروا بـ COVID-19" كانت تلك الكلمات التي كتبتها المغنية ليانا أفيوني، علي كليبها الأول والذي يحمل اسم Army In White أو شهداء الجيش الابيض، والذي تم تصويره بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة نيويورك لكونها تعيش هناك، كما تم تسجيل الأغنية بالعربية والإنجليزية.

الأغنية شاركت ليانا في كتابة كلماتها مع أندرو بيل والحان أروى الشاعر وجورج جميل، وهندسة صوتية جرجس صبحي بينما قام رفيق جوزيف بتصوير واخراج الكليب.

وقالت ليانا :" أعيش في نيويورك وهي واحدة من المراكز الرئيسية في العالم لفيروس كورونا، ولكوني أمي طبيبة فلقد شعرت بمايقدمونه ومايعانون من أجل تقديم أفضل رعاية لأي مصاب، واسمع منها ومن أصدقائها عن مايحدث معهم يوميا، ولقد شعرت بالإمتنان لإنهم يواجهون المجهول من أجل بقائنا علي قيد الحياة".

يذكر أن «ليانا» حصلت على شهادة الهندسة المدنية، ولكنها منذ أن انتقلت للعيش في مدينة نيويورك، بدأت التدريب كممثلة ومنتجة وأحيانًا تقدم عروض كوميدية، ولكن هذه الأغنية هي أول ما تقدمه في عالم الغناء، حيث لا تعتبره خيارًا مهنيًا لها، وإنما طريقة ممتعة للتعبير عن الذات.