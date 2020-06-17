مسؤولون أمريكيون: سنوفر أي لقاح مضاد لكورونا مجانا للمواطنين غير القادرين

تعهد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بتوفير أي عقار محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مجانا لأي مواطن أمريكي "غير قادر"، لا يستطيع دفع ثمنه.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، طلب عدم ذكر اسمه: "سنوفر العقار المضاد لكورونا مجانا لأي مواطن أمريكي غير قادرعلى دفع ثمنه، وبحاجة للحصول عليه"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وصرح مسؤولون أخرون، تحدثوا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم، أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع شركات التأمين الصحي والتي "أعربت عن موافقتها" في تغطية ثمن العقار دون اقتسام تكاليفه.

وبموجب قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا المعروف اختصار بـ "CARES"، يعتبر العقار المخصص لمكافحة كورونا "خدمة صحية وقائية" مما يعني أنه ينبغي تغطية ثمنه بالكامل دون اقتسام تكلفته، فضلا عن تغطية تكاليف اختبارات الكشف عن الفيروس أيضا بالكامل.

ولم يذكر المسؤولون ما هي المعايير التي سيضعونها لتحديد من يدفع التكاليف، ولكنهم أقروا بأن العقار من الممكن ألا يكون متاحا للجميع.

وأوضح المسؤولون أن الحكومة ستتبع "نهج تدريجي" وستعطي الأولوية في توزيع أي عقار محتمل للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية.

وقال المسؤولون: "دورنا كحكومة فيدرالية هو ضمان توفير العقار إلى غير القادرين الذين لا يستطيعون تحمل ثمنه ويرغبون في الحصول عليه".

وتابعوا: "سنوفر العقار للعاملين في الهياكل الأساسية والبنية التحتية والمسؤولون عن الدفاع الوطني، وهذا واجبنا".

وأكد المسؤولون أنه على الرغم من أهمية السرعة في توفير العقار، إلا أن أي لقاح لعلاج كوفيد-19 يتطلب موافقة معايير السلامة والفعالية.