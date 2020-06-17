استطلاع للراي يشير إلى عودة الاستقطاب في أيرلندا الشمالية

أصبح من المحتمل بشكل متزايد أن يحدد المواطنون ما إذا كانوا مع بريطانيا أم مع أيرلندا، منذ التصويت البريطاني عام 2016 بالموافقة على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتشير نتائج من معهد استطلاعات الرأي نورثرن أيرلاند لايف آند تايمز سرفيي إلى أن معظم سكان المنطقة البالغ عددهم 8ر1 مليون نسمة يرون أنفسهم إما "قوميين" أو "وحدويين".

ويريد القوميون أن تندمج أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا، بينما يريدون الوحديون البقاء تحت الحكم البريطاني.

وفي عام 2018، تجنب نصف الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع تحديد أي من المعسكرين، لكن تراجع الرقم إلى 39 بالمئة في أحدث استطلاع للرأي، الذي استطلع آراء 1200 شخص في أواخر 2019 وأوائل 2020 من قبل باحثين من جامعة "الستر" وجامعة "كوينز يونيفرستي بلفاست".

على الرغم من أن ثلث المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أنفسهم أيرلنديين عرقيين، فإن ربعهم فقط ذكروا أنهم يؤيدون دمج أيرلندا الشمالية في دولة أيرلندية، محكومة من دبلن- وهي نتيجة يعتقد أربعة من كل عشرة أصبحت محتملة أكثر منذ رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

غير أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تم استطلاع آراؤهم يعتبرون أنفسهم بريطانيين وسيصوتون ضد "أيرلندا موحدة".