البحر الأحمر تسجل صفر كورونا منذ عودة السياحة الداخلية بالغردقة

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن عودة السياحة الداخلية بدأت في منتصف شهر رمضان الماضي بنسبة 25%، مضيفًا أن الدولة أقرت أنه حال نجاح تجربة استقبال السائحين بالتراخيص الجديدة فإنها سترفع النسبة إلى 50%.

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن التجربة نجحت ووصلت لـ50% بالفعل بنسبة إشغال 100%، مؤكدًا أن مدينة الغردقة لم تشهد أي إصابات بكورونا خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن سبب عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية عودة السياحة الداخلية يرجع إلى الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها وزارتي الصحة والسياحة.

وذكر أن المحافظة تعاقدت مع عدد من شركات السياحة والمستثمرين في المحافظة لنقل بعض الأفواج، لافتًا إلى أن أول فوج قادم يوم 26 يونيو الجاري؛ ثلاث طائرات من بلجيكا.

وكشف أن المحافظة ستتعاقد مع شركات لنقل أفواج أخرى اعتبارًا من 2 يوليو المقبل، موضحًا أن الفوج الأول منها سيكون من أوكرانيا.

وعن الاستعدادات لاستقبال السائحين، أوضح أن المحافظة ستستقبل زيارة الخميس المقبل من قبل وزيري السياحة والطيران ووزارة الصحة، لمتابعة البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة لاستقبال الوافدين ابتداءً من وصول الطائرة وحتى الوصول للفندق.

ولفت إلى أن الإقامة في الفنادق تكون من خلال تسكين سائح واحد فقط في كل غرفة على أن تُترك غرفة وسط الغرفة والأخرى.