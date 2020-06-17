وفاة الزعيم الثوري في نيكاراجوا إيدن باستورا عن 83 عاما

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أعلن نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريو أن القيادي السابق بمجموعة حرب عصابات في البلاد والزعيم الثوري الأسطوري إيدن باستورا توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال موريو في رسالة بثتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة: "قائدنا المحبوب زيرو يرتقي إلى مستوى آخر نابضا بالحياة وآملا في الحياة".

وأضاف: "الأسطورة تنمو وولد إيدن باستورا اليوم في جنة الأبطال الأبدية".

وتوفي باستورا بسبب قصور في القلب بعد معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي بحسب تقارير.

وبلغ باستورا مصاف الشهرة عندما تولى قيادة مجموعة مغاوير ضمن مجموعة "ساندينيستا" التي هاجمت مبنى الكونجرس عام 1978 وأجبرت الديكتاتور أناستاسيو سوموزا على دفع فدية، مقابل إطلاق سراح نواب البرلمان وإطلاق سراح سجناء سياسيين.

ولعب دورا مهما في إسقاط سوموزا عام 1979.

وخسر باستورا في انتخابات الرئاسة عام 2006، ثم حسن علاقاته مع رئيس "ساندينيستا" دانييل أورتيجا.