مشرعة أوروبية سمراء تتهم الشرطة البلجيكية بالعنصرية

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اتهمت النائبة بالبرلمان الأوروبي بيريت هرتزبرجر-فوفانا، اليوم الأربعاء، الشرطة البلجيكية بمضايقتها بعنف بسبب لون بشرتها.

وقالت السياسية سمراء البشرة، في حديثها في جلسة عامة حول العنصرية، إنها التقطت صورا لتسعة ضباط شرطة بلجيكيين يضايقون شابين أسودين شمالي بروكسل أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت هرتزبرجر-فوفانا أن الشرطة البلجيكية قامت بعد ذلك بتخويفها، وأمسكت هاتفها المحمول وانتزعت حقيبتها بعنف، مضيفة أن أربعة شرطيين مدججين بالسلاح دفعوها إلى جدار.

وأضافت النائبة: "أعتبر هذا عملا تمييزيا. لقد عاملوني بطريقة مهينة".

وكشفت هرتزبرجر-فوفانا أنها أخبرت الشرطة أنها عضوة في البرلمان الأوروبي وأظهرت شارتها.

وقالت خلال الجلسة العامة، وكان يبدو عليها التأثر الشديد، أنها عرضت على أحد الضباط وثائق متعددة تثبت أنها تعمل في البرلمان، مشيرة أنه: "لم يصدقني".

وأعرب نواب آخرون في البرلمان الأوروبي عن دعمهم لها.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إن النواب سيطلبون تفسيرا من السلطات البلجيكية.

وقالت المتحدثة باسم شرطة شمالي بروكسل، أمل إيخان، إن الضباط طلبوا من هرتزبرجر-فوفانا إثبات هويتها بعد أن تدخلت في عمل دورية للشرطة.

وقالت إيخان: "هذا إجراء طبيعي"، بينما رفضت الكشف عن تفاصيل كيفية تدخل هرتزبرجر-فوفانا.

وقالت المتحدثة إن الشرطة بدأت تحقيقا داخليا، موضحة: "نريد حقا أن نؤكد أننا مهتمون بهذا الأمر".