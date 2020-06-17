ميركل تبدأ مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات حول تمديد قيود كورونا

بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، اليوم الأربعاء، بحضور شخصي للمشاركين لأول مرة منذ بدء أزمة جائحة كورونا قبل ثلاثة أشهر.

ويسعى رؤساء حكومات الولايات إلى إرسال إشارة اتفاق مبدئي خلال المحادثات في ديوان المستشارية ببرلين حول تخفيف قيود كورونا عقب خلافات دارت حول هذا الشأن.

وستدور المحادثات بشكل رئيسي حول الاتفاق على فتح المدارس عقب العطلة الصيفية وتمديد حظر إقامة الفعاليات الكبيرة ومواصلة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والالتزام بقواعد المسافة الآمنة.

وتعتزم الولايات الألمانية حظر إقامة الفعاليات الكبيرة على نحو مبدئي حتى نهاية أكتوبر المقبل على الأقل للحد من تفشي جائحة كورونا.

وجاء في مقترح من المقرر عرضه خلال اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشارة أن هذه القاعدة ستسري على الفعاليات "التي يتعذر فيها تتبع الاختلاط والالتزام بقواعد النظافة".

وبحسب المقترح، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، سيكون هناك استثناءات إذا أمكن تلبية هذه القواعد.

وسوف يُتخذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال الاجتماع مع ميركل.

وسيدور الاجتماع أيضا حول الاستمرار في تطبيق برنامج التحفيز الاقتصادي الذي اتفق عليه الائتلاف الحاكم، وتسريع توسيع الشبكات الجوالة، وتوسيع تطبيق اليوم الدراسي الكامل في المدارس الابتدائية، والعلاقات مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكان آخر اجتماع بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات بحضور الأفراد عقد في 12 مارس الماضي، بينما كان آخر اجتماع بينهم عبر تقنية الفيديو في 6 مايو الماضي.