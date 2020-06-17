مصدر قضائي كويتي ينفى وجود سجين رأي في الكويت

أكد مصدر قضائي كويتي أنه لايوجد سجين رأي في الكويت.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر غدا الأربعاء عن المصدر قوله إنه لا سجين رأي في الكويت، وجميع من حُكم عليهم بقضايا سبّ وقذف نالوا أحكاماً بالغرامة، وبالتالي لم يُسجنوا.

وأضاف المصدر قائلاً: أما الذين يقبعون في السجن بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فقضاياهم "أمن دولة"، وهي تعريض البلاد لخطر قطع العلاقات مع دول شقيقة، وقضايا أمن الدولة غير مشمولة بقواعد العفو الأميري.

وتابع المصدر، ": لا شيء في القانون باسم قضايا الرأي، بل هناك قضايا سب، وقضايا أمن دولة، وكل من يعبّرون عن آرائهم لايُسجنون بكفالة بالدستور، لكن الدستور لم يكفل الإساءات.

وفيما تقوم وزارة الداخلية" والنيابة العامة بتجهيز ملفات أسماء المساجين الذين سيُطلق سراحهم ضمن خطة تخفيف السجون بسبب "كورونا"،كشف المصدر القضائي أنه لا إعفاء، وإنما تخفيف عقوبات، وبناء عليه يُخلى سبيل عدد من السجناء، وهو الأمر المتوقّع حصوله خلال أيام.