قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن السيارات الكهربائية لها تأثير كبير في خفض تلوث الهواء بنسبة تتراوح من 50 إلى 80%.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن اجتماع أمس مع رئيس الوزراء والمبعوث الرئاسي الأمريكي تطرق إلى جهود مصر في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.



وذكرت أن الحكومة تتشارك في حساب الانبعاثات التي يتم خفضها من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية، ومعرفة المحافظات الأكثر تلوثًا لضخ مشروعات النقل النظيف بها.



وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية وضع حوافز لخفض الكربون، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته في اتفاق المناخ في نوفمبر المقبل.



والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، والسفير محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

