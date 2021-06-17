 السديس يبحث وضع خطة عمل مطورة لتحقيق أعلى معايير السلامة لقاصدي الحرمين الشريفين - بوابة الشروق
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السديس يبحث وضع خطة عمل مطورة لتحقيق أعلى معايير السلامة لقاصدي الحرمين الشريفين

السعودية
السعودية
هديل هلال
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 10:20 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 10:20 م
بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، وضع خطة عمل مشتركة مطورة لتحقيق أعلى معايير السلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، تهدف الخطة لرفع جاهزية السلامة في المسجد الحرام، بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة للقيام بكل مأمن شأنه تحقيق السلامة والراحة لزوار وحجاج بيت الله الحرام.

وأشاد الشيخ السديس بالتعاون القائم بين مختلف الجهات العاملة على خدمة قاصدي المسجد الحرام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العمل مستمر بروح الفريق الواحد بما يصبُّ في صالح تطوير الخدمات في الحرمين الشريفين.

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