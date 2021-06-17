 عبدالعال: هذا سبب الخسارة من الزمالك.. ولا اعلم مدى صحة ركلة الجزاء - بوابة الشروق
الخميس 17 يونيو 2021 11:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

عبدالعال: هذا سبب الخسارة من الزمالك.. ولا اعلم مدى صحة ركلة الجزاء

محمد جلال
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 10:58 م

ارجع علاء عبد العال، المدير الفني لاسوان، سبب خسارة فريقه أمام الزمالك اليوم الخميس، إلى الخبرات التي تميز لاعبي الفريق الأبيض.

وتلقى أسوان هزيمة من الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الممتاز.

وقال عبدالعال في تصريحات عقب اللقاء: «المباراة كانت صعبة وظهرنا بمستوى جيد على مدار الشوطين رغم الخسارة بثلاثية والنتيجة لا تدل على سير المباراة نهائيا».

وأضاف: «لا أعلم مدى صحة ركلة جزاء الزمالك التي سجل منها زيزو الهدف الأول وهناك خطأ لصالح فريقي قبل احتساب ركلة الجزاء».

وواصل: «الخبرات لعبت دورًا كبيرًا لصالح الزمالك في حسم المباراة، فحرم جنش فريقي من التعادل في نهاية الشوط الأول».

وأتم مدرب أسوان: «ستاد القاهرة لم يساعدنا في اللقاء على العكس من ملعب بتروسبورت في الدور الأول».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك