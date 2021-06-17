ارجع علاء عبد العال، المدير الفني لاسوان، سبب خسارة فريقه أمام الزمالك اليوم الخميس، إلى الخبرات التي تميز لاعبي الفريق الأبيض.
وتلقى أسوان هزيمة من الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الممتاز.
وقال عبدالعال في تصريحات عقب اللقاء: «المباراة كانت صعبة وظهرنا بمستوى جيد على مدار الشوطين رغم الخسارة بثلاثية والنتيجة لا تدل على سير المباراة نهائيا».
وأضاف: «لا أعلم مدى صحة ركلة جزاء الزمالك التي سجل منها زيزو الهدف الأول وهناك خطأ لصالح فريقي قبل احتساب ركلة الجزاء».
وواصل: «الخبرات لعبت دورًا كبيرًا لصالح الزمالك في حسم المباراة، فحرم جنش فريقي من التعادل في نهاية الشوط الأول».
وأتم مدرب أسوان: «ستاد القاهرة لم يساعدنا في اللقاء على العكس من ملعب بتروسبورت في الدور الأول».