أبدت الفنانة صفية العمري حزنها الشديد من إقصاء كبار الفنانين من الساحة الفنية حاليا؛ بحجة عدم قدرتهم على تقديم المزيد من العطاء.

وقالت في ندوة تكريمها بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إنها لا تريد استخدام وصف "خيل الحكومة" على الفنانين الكبار، لكنها تشعر بالأسى على حال جيل كبير من الفنانين يعاني البطالة.

وردا على سؤال "الشروق" عما إذا فكرت في الاعتزال اعتراضا على عدم مشاركتها في أية عمل فني منذ فترة كما فعل بعض الفنانين الكبار، قالت: "الفنان لا يعتزل، ولكنه يجبر على الاعتزال وإقصاءه من المشهد يجعله مقهورا، ورغبة منه في الصراخ يعلن اعتزاله، لكن بداخله لا يعتزل ولدية قوة وطاقة وخبرة لسنوات طويلة".

وأضافت: "كثيرون من الكبار حصدوا جوائز عن مشهد واحد شاركوا فيه بالعمل كله؛ نتيجة طبيعية لخبرتهم وموهبتهم الكبيرة".

وتابعت: "أشعر بالقهر، وحينما يعرض علي عمل سخيف، فهذا أمر يغضبني للغاية، فكيف تم عرض مثل هذا العمل علي بعد تاريخي الطويل، والأعمال الهامة التي قدمتها، وعليه أرفضه تماما مهما كانت الإغراءات المادية، حتى لو يدفعون لي مليون جنيها مقابل الكلمة الواحدة، فلن أتنازل مهما وصل بي الأمر".

وانطلقت فعاليات مهرجان الاسماعيلية السينمائي، أمس الأربعاء، ويستمر حتى يوم 22 يونيو الجاري.