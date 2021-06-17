برلين: نصف الألمان تقريبا تلقوا أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الخميس، أن نصف المواطنين الألمان تقريبا تلقوا أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليوم أن 2ر41 مليون شخص في ألمانيا، أي 6ر49% من إجمالي المواطنين في ألمانيا، تلقوا أول جرعة من لقاح ضد الفيروس.

وأضافت البيانات أن 9ر23% مليون شخص، أي 8ر28% من المواطنين الألمان، تم تطعيمهم بشكل كامل من خلال تلقي الجرعة الثانية.

وأشار وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى منح 3ر1 مليون جرعة لقاح تقريبا أمس الأربعاء، موضحا أن هذا العدد هو ثالث أعلى جرعات لقاح تم منحها خلال يوم واحد.

وقال شبان إنه في ظل تزايد الاستعداد لتلقي اللقاح بين البالغين، تم إعطاء جرعة واحدة على الأقل من لقاح ضد كورونا لنحو أربعة من كل خمسة أشخاص بالغين في ألمانيا حاليا.

وتابع الوزير الألماني أنه فقط من خلال توريدات اللقاحات التي تم التعهد بها من شركتي "بيونتك&فايزر" و"مودرنا" يعد من الممكن اليوم الوصول إلى توفير إمكانية منح أولى جرعات من اللقاح لجميع البالغين حتى نهاية يوليو أغسطس القادمين.