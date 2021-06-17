الدنمارك تعتزم إعطاء لقاح كورونا للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما

أوصت هيئة الصحة الدنماركية، اليوم الخميس، بأنه يجب أن يكون الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما، ضمن الفئة العمرية المقبلة التي ستتلقى تطعيما مضادا لفيروس كورونا بعد الانتهاء من تطعيم جميع فئات الأخرى، فوق16 عاما.



واستنادا إلى جدول التطعيم الحالي، ربما يحدث ذلك هذا في سبتمبر.



وقال مدير الهيئة، سورين بروستروم، إن الهدف الأول والأخير لهذه المبادرة هو زيادة مستوى المناعة بين السكان، وهو ما سيساعد في إبقاء الجائحة تحت السيطرة، عندما يقترب الشتاء، وأن تلقي التطعيم ليس إلزاميا على الإطلاق.



وأجازت الهيئة المسؤولة عن الأدوية في الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، استخدام لقاح فايزر/بيونتيك للأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 12 عاما.



وتتوقع السلطات الدنماركية حصول اللقاحات الأخرى على موافقة الاتحاد الأوروبي للقُصر في مرحلة ما.