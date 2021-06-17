الانتهاء من القرعة العلنية للمستحقين لمساكن بديل العشوائيات برأس غارب

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أجريت اليوم الأربعاء القرعة العلنية لمستحقين (بلوك، وحدة سكنية) بديل العشوائيات المرحلة الثانية بحضور رئيس المدينة وسكرتير المدينة، وأعضاء اللجنة بقاعة الوحدة المحلية بالمدينة بشارع الميناء.



و التقى اللواء حامد أحمد رئيس المدينة الضوء للحضور علي ضوابط توزيع المستحقين والبدء في القرعة بشفافية تامة لعدد 48 بلوك، 21 وحدة سكنية وفتح باب التوريد بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية وسيتم النقل والتسليم فوراً، مضيفا أن مساكن بدائل العشوائيات تحت رعاية صندوق تطوير العشوائيات، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في توفير حياة كريمة للمواطنين.