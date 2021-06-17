أحمد رفعت يضع شرطا للعودة إلى الزمالك

وضع أحمد رفعت، لاعب النادي المصري البورسعيدي، شرطًا من أجل العودة إلى الزمالك أو الانتقال لأي ناد خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن أي مفاوضات ستكون من خلال النادي.

وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «في هذه اللحظة لا يوجد أي عرض رسمي من نادي الزمالك لضمي خلال منافسات الموسم المقبل، الحديث في الوقت الحالي شفهي لا يرتقي إلى حيز العرض الرسمي لنادي المصري».

وأضاف: «ما زال يتبقي موسمين في عقدي مع النادي المصري غير الموسم الحال، إذا كان هناك رغبة لأي ناد بالتعاقد معي فسيكون من خلال النادي، وفي حالة تقدم العرض، سيناقش الأمر مع وكيله خلال الفترة المقبلة، من أجل اختيار الأفضل له بشكل سليم».

وتابع: «في حال وجود عرض من الزمالك للعودة، بكل تأكيد سيكون شرط أساسي أن أنظر لوضعي في الفريق، هشارك أو لن أشارك، المدير الفني يحتاجني أم لا، لا يوجد لاعب يرغب في عدم المشاركة».

وأشار رفعت: «عانيت فى فترتي الأولي مع الزمالك، من عدم الحصول على فرصة لإثبات ذاتي مع الفريق».

وشدد: «منفتح على مناقشة أي عرض، شرط أن يكون من خلال النادي المصري، وأن يكون العرض مناسب للنادي ولي».

وعن الانضمام للمنتخب أتم رفعت: «فيما يخص موضوع المنتخب أرى كابتن حسام البدري، مدرب المنتخب أكثر دراية باختياراته، لو طلب مني الانضمام للمنتخب سأتواجد وأقدم أفضل ما لدي، وفي حالة عدم طلب انضمامي سكون ضمن صفوف المشجعين للمنتخب الوطني».

في سياق آخر، أشار أحمد رفعت إلى أن النادي المصري لديه الرغبة في الحفاظ على المركز الثالث بمسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن النادي يرغب في التواجد بالمربع الذهبي، نهاية الموسم الجاري، وحسم بطاقة التأهل إلي بطولة قارية خلال منافسات الموسم المقبل.