الرئيس البولندي يستقبل نظيره الألماني بمراسم عسكرية

استقبل الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينمير اليوم الخميس، بمراسم عسكرية في العاصمة البولندية وارسو.

وأراد شتاينماير بهذه الزيارة إرسال إشارة تضامن ومناقشة الطرق نحو المستقبل الأوروبي المشترك في الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية الجوار الألمانية-البولندية.

وذكرت دوائر من ديوان الرئاسة الألماني أن الزيارة تعد "إشارة لمد يد التواصل والنظر سويا إلى الأمام" على الرغم من الصعوبات القائمة في العلاقة بين الحكومتين. ولكن الدوائر الحكومية أكدت أن كلا الرئيسين لديه علاقة شخصية جيدة.

ويندرج على جدول زيارة شتاينماير بعد إجراء مباحثات ثنائية مع نظيره البولندي، وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم إجراء نقاش مع شباب من كلا البلدين.

وكان تم إبرام اتفاقية الجوار بين البلدين في 17 يونيو 1991 بعد نهاية الحرب الباردة.

وتنص الوثيقة على عدة أمور من بينها حرمة الحدود، وضمنت الاتفاقية لبولندا دعما ألمانيا في التقارب من الاتحاد الأوروبي وانضمت بولندا بالفعل للاتحاد في 2004.

وتعد الاتفاقية من منظور الرئيس الاتحادي والحكومة الاتحادية أحد قصص النجاح الأوروبية العظيمة على الرغم من كل المشكلات في العلاقات بين الحكومتين، بحسب ديوان الرئاسة.

يشار إلى أن هناك عدة موضوعات محل خلاف في الوقت الراهن بين بولندا وألمانيا، من بينها خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي "نورد ستريم2" عبر بحر البلطيق.