شراكة بين الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي لتحصين 400 مليون شخص بلقاح كورونا

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، على الاتفاق مع البنك الدولي وفريق العمل المعني بالحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على العمل معًا لنشر اللقاحات لنحو 400 مليون إفريقي.

وذكر بيان الاتحاد الإفريقي، اليوم، أنه جرت مناقشات معمقة مع البنك الدولي حول أساليب الشراكة في مسعى للإسراع في نشر اللقاح في إفريقيا.

وأشار البيان إلى أن الحصول على اللقاحات جاء بدعم من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي الذي قدم ضمان بقيمة 2 مليار دولار أمريكي نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لمساعدة وضع القارة في موقف تفاوضي قوي مع المنتجين أثناء شراء اللقاح.

وأوضح البيان أن هدف الاتحاد الافريقي تحصين 60 % على الأقل من الأفارقة فيما يعد بلوغ هذا الهدف شرطاً أساسياً لإنقاذ حياة وسبل عيش المواطنين، وإعادة فتح الاقتصاد بأمان واستئناف أجندة التنمية الاقتصادية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.