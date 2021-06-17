تنفيذ دورات لتنمية مهارات المرأة بمركز باريس في الوادي الجديد

أكد كمال إبراهيم رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، أن مركز تنمية مهارات المرأة بمدينة باريس نفذ سلسلة من الدورات التدريبية المجانية للحاسب الآلي للسيدات من أبناء المركز والقرى والتوابع.

وقال في بيان، اليوم الخميس، إنه تم تنظيم الدورات على مدار الأسبوع الجاري، مع منح المتدربين الشهادات الخاصة بالحصول على الدورة، التي تضمنت التعريف ببرنامج العروض التقديمية، وبرنامج البوربوينت وتطبيقاته التعليمية والمؤسسية، وذلك حرصًا على نشر الوعي التكنولوجي وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن وما يقدم من خدمات تضمنت تطبيقات العمل على البرنامج لعدد من المشروعات التنموية القومية.